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НОВОСТИ

Грузоперевозки паромами через Керченский пролив будут доступны только приоритетным грузам

11:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения на перевозку грузов паромами введены на Керченском проливе, говорится в сообщении Минтранса РФ. Такая мера принята в связи с очередями на погрузку большегрузов на паромы.

«В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующих по маршруту порт Кавказ — порт Керчь, совместным решением Минтранса России, администраций Республики Крым, Краснодарского края и структурами транспортной безопасности определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция», — отмечается в сообщении.

В Минтрансе РФ напомнили, что грузоотправители также могут воспользоваться альтернативным наземным маршрутом и перегрузить товары на железнодорожный транспорт.

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