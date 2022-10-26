Суд в Крыму приговорил снабжавшего террористический батальон украинца к 8,5 года колонии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский районный суд Симферополя приговорил 8,5 года колонии гражданина Украины Рустема Гугурика, обеспечивавшего террористическое незаконное вооруженное формирование «Батальон имени Номана Челебиджихана» продуктами и обмундированием. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Вынесен приговор суда гражданину Украины Гугурику Рустему Сейдалиевичу, 1971 г. р., задержанному сотрудниками ФСБ России за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования „Батальон имени Номана Челебиджихана“, которое решением Верховного суда РФ от 1 июня 2022 года признано террористической организацией. <…> Киевским районным судом г. Симферополя подсудимому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Гугурик в составе террористического батальона осуществлял обеспечение материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания.