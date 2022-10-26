0
0
76
НОВОСТИ

В России выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 518, летальных исходов из-за ковида — на 80. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 578 случаев заражения и 84 смерти, всего с начала пандемии — 21 394 360 и 389 790 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 517 против 12 912 днем ранее, до 20 751 864.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 26.10.2022
Минфин РФ предусмотрел средства на нужды СВО в текущем году — Силуанов
0
55
12:20 26.10.2022
В Москве выявили 1 039 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
73
12:05 26.10.2022
Город Запорожье превращается в укрепрайон наподобие Мариуполя — Балицкий
0
103
11:32 26.10.2022
Суд в Крыму приговорил снабжавшего террористический батальон украинца к 8,5 года колонии
0
140
11:20 26.10.2022
Грузоперевозки паромами через Керченский пролив будут доступны только приоритетным грузам
0
173
11:05 26.10.2022
Четырехдневная рабочая неделя введена всего в 1% компаний в РФ — опрос
0
188
11:00 26.10.2022
Евродепутаты призвали расширить полномочия ЕС для пресечения шпионажа с помощью Pegasus
0
181
10:32 26.10.2022
Значительные силы ВСУ сосредоточены на Запорожском направлении — Рогов
0
225
10:20 26.10.2022
США передали Украине первые два комплекса NASAMS
0
235
10:05 26.10.2022
Почти половина россиян не знают о своих открытых личных данных в интернете — опрос
0
242

Возврат к списку