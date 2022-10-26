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Город Запорожье превращается в укрепрайон наподобие Мариуполя — Балицкий

12:05 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали». Об этом сообщил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников. <…> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается», — сказал он.

Балицкий подчеркнул, что в Запорожье число наемников измеряется тысячами. По его информации, они базируются в основном на заводе «Автозаз». «Там их число измеряется тысячами, <…> особенно в зоне завода „Автозаз“ на левой стороне реки», — сказал он.

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