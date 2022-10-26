В Москве выявили 1 039 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 039 против 501 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 227 109 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 13 днем ранее, до 46 562. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 742, до 3 036 479.
НОВОСТИ
- 12:32 26.10.2022
- Минфин РФ предусмотрел средства на нужды СВО в текущем году — Силуанов
- 12:05 26.10.2022
- Город Запорожье превращается в укрепрайон наподобие Мариуполя — Балицкий
- 12:00 26.10.2022
- В России выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 26.10.2022
- Суд в Крыму приговорил снабжавшего террористический батальон украинца к 8,5 года колонии
- 11:20 26.10.2022
- Грузоперевозки паромами через Керченский пролив будут доступны только приоритетным грузам
- 11:05 26.10.2022
- Четырехдневная рабочая неделя введена всего в 1% компаний в РФ — опрос
- 11:00 26.10.2022
- Евродепутаты призвали расширить полномочия ЕС для пресечения шпионажа с помощью Pegasus
- 10:32 26.10.2022
- Значительные силы ВСУ сосредоточены на Запорожском направлении — Рогов
- 10:20 26.10.2022
- США передали Украине первые два комплекса NASAMS
- 10:05 26.10.2022
- Почти половина россиян не знают о своих открытых личных данных в интернете — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать