В Москве выявили 1 039 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 039 против 501 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 227 109 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 13 днем ранее, до 46 562. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 742, до 3 036 479.