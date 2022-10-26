Минфин РФ предусмотрел средства на нужды СВО в текущем году — Силуанов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России предусмотрел ресурсы на нужды специальной военной операции (СВО) в текущем году. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в ходе встречи с представителями фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Следующая важная тема — это оборона и безопасность. Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку», — сказал Силуанов.

«Здесь и денежное довольствие военнослужащих, мобилизованных, и обмундирование мобилизованных, которые получат финансовое обеспечение в текущем году», — уточнил министр.