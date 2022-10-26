В ФЕОР резко отреагировали на статью помощника секретаря СБ РФ

12:50

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода резко отреагировал на появившуюся в газете “Аргументы и факты” статью, в которой помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что главный принцип любавичских хасидов, которых он назвал “сектой”, — “превосходство над другими нациями и народами”.

“Оскорбительное невежество, проявленное помощником секретаря Совета безопасности Алексеем Анатольевичем Павловым в отношении Любавичских хасидов, — это совершенно недопустимое явление. Такое представление о, подчеркиваю, традиционных конфессиях нашей страны — возмутительно. Трансляция данного мнения в СМИ способствует возникновению межконфессиональных конфликтов и реальному разладу между людьми”, — отметил А. Борода.

Он подчеркнул, что любавичские хасиды принадлежат не к “некой секте”, а к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны. lechaim.ru