В ФЕОР резко отреагировали на статью помощника секретаря СБ РФ
12:50 26.10.2022
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода резко отреагировал на появившуюся в газете “Аргументы и факты” статью, в которой помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что главный принцип любавичских хасидов, которых он назвал “сектой”, — “превосходство над другими нациями и народами”.
“Оскорбительное невежество, проявленное помощником секретаря Совета безопасности Алексеем Анатольевичем Павловым в отношении Любавичских хасидов, — это совершенно недопустимое явление. Такое представление о, подчеркиваю, традиционных конфессиях нашей страны — возмутительно. Трансляция данного мнения в СМИ способствует возникновению межконфессиональных конфликтов и реальному разладу между людьми”, — отметил А. Борода.
Он подчеркнул, что любавичские хасиды принадлежат не к “некой секте”, а к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны. lechaim.ru
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