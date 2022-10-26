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НОВОСТИ

В Монголии 65% пастбищ пришли в негодность, обострилась проблема опустынивания — президент

13:00 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсуух заявил, что миграция сельского населения страны в города увеличилась, при этом 65% всех пастбищ для скота пришли в негодность, а около 77% земель подвержены опустыниванию. Он поручил в течение следующих пяти лет сделать Монголию страной-экспортером продуктов питания, а всех животноводов обеспечить страхованием и социальными пособиями.

«Фермеры и животноводческая отрасль Монголии сталкиваются со многими проблемами и трудностями. В частности, увеличивается миграция сельского населения в города, 65% всех пастбищ для скота пришли в негодность, а около 77% земель подвержены опустыниванию», — сказал глава государства в среду на национальной конференции «Продовольственное обеспечение и безопасность — животноводство», его слова приводит телеканал «Игл».

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