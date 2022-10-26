В Запорожской области каждую неделю задерживают 1-2 украинских ДРГ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в среду, что каждую неделю в области задерживают 1-2 группы украинских диверсантов.

«Где-то в неделю одну-две группы мы задерживаем. Это достаточно высокий для нас результат», — сказал он в эфире канала «Россия-24».