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НОВОСТИ

В Запорожской области каждую неделю задерживают 1-2 украинских ДРГ

13:05 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в среду, что каждую неделю в области задерживают 1-2 группы украинских диверсантов.

«Где-то в неделю одну-две группы мы задерживаем. Это достаточно высокий для нас результат», — сказал он в эфире канала «Россия-24».

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