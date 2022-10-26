Иран ввел санкции против 12 физических лиц и 8 структур Евросоюза — МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран внес в санкционный список 12 физических и 8 юридических лиц, связанных с Евросоюзом, в ответ на введенные им ограничительные меры против исламской республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Ирана.

В санкционный список, наряду с другими организациями, включили персидские редакции германской медиакомпании «Дойче велле» (признана в РФ СМИ-иноагентом) и французской радиостанции «Радио Франс энтернасьональ».

Кроме того, исламская республика ввела санкции против главных редакторов германской газеты «Бильд» и нескольких членов Европарламента.