Иран ввел санкции против 12 физических лиц и 8 структур Евросоюза — МИД
13:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран внес в санкционный список 12 физических и 8 юридических лиц, связанных с Евросоюзом, в ответ на введенные им ограничительные меры против исламской республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Ирана.
В санкционный список, наряду с другими организациями, включили персидские редакции германской медиакомпании «Дойче велле» (признана в РФ СМИ-иноагентом) и французской радиостанции «Радио Франс энтернасьональ».
Кроме того, исламская республика ввела санкции против главных редакторов германской газеты «Бильд» и нескольких членов Европарламента.
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