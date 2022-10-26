Отдельные страны не желают видеть развития Китая и России — временный поверенный КНР в РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны не хотят видеть развитие и подъем Китая и России, это требует от Пекина и Москвы усердной работы по реализации стратегического консенсуса. Об этом заявил в среду временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун на конференции в Доме экономиста, посвященной российско-китайским отношениям.

«Мир сейчас меняется, и времена меняются. В настоящее время туман глобальной пандемии коронавируса еще пока не рассеялся, а игра великих держав усилилась. Процесс экономической глобализации стал затруднен. Усилились такие тенденции как популизм, экстремизм, а глобальное развитие, наоборот, пребывает в дефиците. Мы встречаемся с дефицитом доверия и дефицитом управления, и этот дефицит становится все более серьезным, — сказал дипломат. — Отдельные страны не желают видеть развития Китая и России, их подъем. Они находят различные способы, чтобы изолировать и разделить наши страны. Это требует от нас усердной работы по реализации стратегического консенсуса глав двух государств и превращению огромных преимуществ наших отношений в практические результаты сотрудничества».