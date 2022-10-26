ВС РФ уничтожили до 125 военных ВСУ при их атаке на николаево-криворожском направлении
14:00 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили до 125 украинских военных при попытке ВСУ атаковать на николаево-криворожском направлении. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На николаево-криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области», — сказал Конашенков,
По его данным, в результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
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