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Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Великобритании — Песков

14:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму Риши Сунаку в связи с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — указал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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