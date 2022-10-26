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Путин заявил о попытках некоторых стран «сохранить свою шатающуюся гегемонию» в мире

15:05 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир становится многополярным, однако некоторые страны пытаются «сохранить свою шатающуюся гегемонию», заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным, однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств: от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций», — сказал он.

Путин подчеркнул, что такие участники международного общения «не гнушаются даже прямыми диверсиями». «Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях „Северных потоков“, — добавил президент РФ.

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