Расползание наемников с боевым опытом надо пресекать — Путин

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым пресечь расползание иностранных наемников с боевым опытом.

«Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора, в частности продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков, в том числе расползание иностранных наемников с боевым опытом, что представляет серьезную угрозу», — заявил глава государства в среду на встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.