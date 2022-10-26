США используют Украину как таран против России — Путин
15:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина фактически управляется из США и используется как «таран» против России, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Он обратил внимание, что прямо у границ стран Содружества разжигаются вооруженные конфликты. «Чего они добиваются — те, кто это делает — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь», — сказал российский лидер.
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