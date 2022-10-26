В районе Кременной и Сватова идут самые ожесточенные бои с ВСУ — МВД ЛНР
15:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самые тяжелые бои в Луганской Народной Республики (ЛНР) происходят в районе Кременной и Сватова, сообщил в среду помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев в эфире Первого канала в среду.
«Самые ожесточенные бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватова. Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30-40-50 человек из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным [для Украины] последствиям, несут большие потери. Наемники отказываются идти с тербатовцами на прощупывание, отправляют только мобилизованных», — сказал Киселев.
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