Места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым максимально защитить важные объекты инфраструктуры и места массового пребывания граждан.

«[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры», — сказал глава государства в среду на встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, «именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены».