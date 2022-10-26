Места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены — Путин
16:00 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает необходимым максимально защитить важные объекты инфраструктуры и места массового пребывания граждан.
«[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры», — сказал глава государства в среду на встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, «именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены».
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