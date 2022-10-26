Ксения Собчак скрылась от следствия, уехав минувшей ночью из России в Литву - СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сказал собеседник агентства. По его словам, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

Ранее сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В правоохранительных органах сообщили также, что в среду следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Накануне в рамках уголовного дела Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», — написала она ранее в своем Telegram-канале.