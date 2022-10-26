Ксения Собчак скрылась от следствия, уехав минувшей ночью из России в Литву - СМИ
16:12 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сказал собеседник агентства. По его словам, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.
Ранее сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В правоохранительных органах сообщили также, что в среду следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Накануне в рамках уголовного дела Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», — написала она ранее в своем Telegram-канале.
НОВОСТИ
- 17:12 26.10.2022
- Из Екатерининского собора в Херсоне вывезли останки светлейшего князя Потемкина
- 17:01 26.10.2022
- Мэр Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Москве будет продолжена
- 17:00 26.10.2022
- Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»
- 16:32 26.10.2022
- Запад будет поддерживать Украину в конфликте с РФ до последнего выстрела — король Бельгии
- 16:00 26.10.2022
- Места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены — Путин
- 15:44 26.10.2022
- Мэр Москвы Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию
- 15:32 26.10.2022
- В районе Кременной и Сватова идут самые ожесточенные бои с ВСУ — МВД ЛНР
- 15:20 26.10.2022
- США используют Украину как таран против России — Путин
- 15:15 26.10.2022
- Расползание наемников с боевым опытом надо пресекать — Путин
- 15:10 26.10.2022
- Известно о планах Киева применить для провокаций «грязную бомбу» — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать