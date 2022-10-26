0
0
161
НОВОСТИ

Ксения Собчак скрылась от следствия, уехав минувшей ночью из России в Литву - СМИ

16:12 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сказал собеседник агентства. По его словам, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

Ранее сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. В правоохранительных органах сообщили также, что в среду следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Накануне в рамках уголовного дела Суханов был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство», — написала она ранее в своем Telegram-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 26.10.2022
Из Екатерининского собора в Херсоне вывезли останки светлейшего князя Потемкина
0
56
17:01 26.10.2022
Мэр Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Москве будет продолжена
0
67
17:00 26.10.2022
Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»
0
83
16:32 26.10.2022
Запад будет поддерживать Украину в конфликте с РФ до последнего выстрела — король Бельгии
0
141
16:00 26.10.2022
Места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены — Путин
0
161
15:44 26.10.2022
Мэр Москвы Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию
0
188
15:32 26.10.2022
В районе Кременной и Сватова идут самые ожесточенные бои с ВСУ — МВД ЛНР
0
233
15:20 26.10.2022
США используют Украину как таран против России — Путин
0
223
15:15 26.10.2022
Расползание наемников с боевым опытом надо пресекать — Путин
0
221
15:10 26.10.2022
Известно о планах Киева применить для провокаций «грязную бомбу» — Путин
0
208

Возврат к списку