Запад будет поддерживать Украину в конфликте с РФ до последнего выстрела — король Бельгии
16:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные союзники Киева будут продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией до окончания военных действий. Об этом заявил в среду находящийся в Литве с визитом король бельгийцев Филипп.
«Каким бы долгим ни был путь к окончанию боев, помощь Запада не прекратится до последнего выстрела», — сказал он журналистам.
Поддержка, которая будет необходима для восстановления Украины, будет оказываться, по словам монарха, и впредь. «Благодаря этому мы сможем восстановить свободную и процветающую Украину», — утверждал Филипп.
Король в среду посетил расположение сводного батальона НАТО передового базирования, в составе которого находятся 140 бельгийских военных, и наблюдал за маневрами, проходящими на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде. «Присутствие здесь подразделений НАТО является свидетельством твердости нашей солидарности», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:12 26.10.2022
- Из Екатерининского собора в Херсоне вывезли останки светлейшего князя Потемкина
- 17:01 26.10.2022
- Мэр Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Москве будет продолжена
- 17:00 26.10.2022
- Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»
- 16:12 26.10.2022
- Ксения Собчак скрылась от следствия, уехав минувшей ночью из России в Литву - СМИ
- 16:00 26.10.2022
- Места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены — Путин
- 15:44 26.10.2022
- Мэр Москвы Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию
- 15:32 26.10.2022
- В районе Кременной и Сватова идут самые ожесточенные бои с ВСУ — МВД ЛНР
- 15:20 26.10.2022
- США используют Украину как таран против России — Путин
- 15:15 26.10.2022
- Расползание наемников с боевым опытом надо пресекать — Путин
- 15:10 26.10.2022
- Известно о планах Киева применить для провокаций «грязную бомбу» — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать