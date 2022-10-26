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Запад будет поддерживать Украину в конфликте с РФ до последнего выстрела — король Бельгии

16:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Киева будут продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией до окончания военных действий. Об этом заявил в среду находящийся в Литве с визитом король бельгийцев Филипп.

«Каким бы долгим ни был путь к окончанию боев, помощь Запада не прекратится до последнего выстрела», — сказал он журналистам.

Поддержка, которая будет необходима для восстановления Украины, будет оказываться, по словам монарха, и впредь. «Благодаря этому мы сможем восстановить свободную и процветающую Украину», — утверждал Филипп.

Король в среду посетил расположение сводного батальона НАТО передового базирования, в составе которого находятся 140 бельгийских военных, и наблюдал за маневрами, проходящими на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде. «Присутствие здесь подразделений НАТО является свидетельством твердости нашей солидарности», — сказал он.

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