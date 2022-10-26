Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхняя палата польского парламента (Сенат) в среду приняла резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом».

Согласно размещенной на сайте Сената информации, в голосовании приняли участие 85 сенаторов. Все выступили в поддержку резолюции, осуждающей действия России на Украине.

Также Сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам.