Из Екатерининского собора в Херсоне вывезли останки светлейшего князя Потемкина
17:12 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Останки основателя Херсона князя Григория Потемкина, который был похоронен на территории Екатерининского собора, вывезли из города, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя [Потемкина], которые были в Екатерининском храме, и сам памятник,», — сказал Сальдо в среду в интервью телеканалу «Крым 24».
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