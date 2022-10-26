Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в среду закон, определяющий процедуру национализации системообразующих банков в условиях боевых действий.

«Государство в лице Министерства финансов Украины вправе участвовать в выводе с рынка (национализации — прим. ТАСС) системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных», — говорится в тексте закона, размещенного на сайте Верховной рады. В законе отмечается, что подобная процедура предусматривается в период проведения на территории Украины специальной военной операции России.