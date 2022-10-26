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НОВОСТИ

Обновленную вакцину от COVID-19 в РФ начнут испытывать до конца года

18:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические исследования обновленной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Н. Ф. Гамалеи, планируется начать до конца года, сообщил в среду заместитель директора центра Денис Логунов.

«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом для того, <…> чтобы мы опять говорили, что вакцина позволяет бороться с эпидемическим процессом», — сказал он на XII съезде Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов и XIII всероссийском съезде гигиенистов и санитарных врачей.

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