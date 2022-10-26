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НОВОСТИ

В ООН обновили данные по числу беженцев из Украины с 24 февраля

18:50 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 25 октября 2022 года в страны Европы прибыл в общей сложности 7 730 671 беженец с Украины. За последние две недели их число выросло на 59 127, следует из данных УВКБ, опубликованных в среду в Женеве.

Как отметили в управлении, больше всего беженцев приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 449 214), Германия (1 002 668), Чехия (453 103), Италия (171 546), Испания (149 213), Турция (145 000), Болгария (142 806), Великобритания (138 400) и Франция (105 000). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 406 247 беженцев.

По сведениям УВКБ, после начала 24 февраля специальной военной операции РФ с Украины в соседние страны прибыли 14 325 424 человека. При этом 6 941 852 человека пересекли границу в обратном направлении.

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