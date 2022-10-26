Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла нового рекорда

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла в 2021 году рекордных показателей. Об этом сообщила в среду в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

«Уровни концентрации трех основных парниковых газов в атмосфере — углекислого газа, метана и оксида азота — достигли в 2021 году новых рекордов, что является еще одним предупреждением об изменении климата», — отметила ВМО в информационном бюллетене.