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Роскосмосу разрешено подписать контракт по МКС на 2023–2027 годы

19:40 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает Роскосмосу заключить в 2023 году контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), результатом которой будет в том числе отправка космонавтов и грузов на МКС в 2023–2027 годах. Соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации.

«Разрешить государственной корпорации <…> „Роскосмос“ заключить в 2023 году <…> государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы „Управление полетом Международной космической станции и российской орбитальной станции. Реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента Международной космической станции и российской орбитальной станции. Транспортно-техническое обеспечение российского сегмента Международной космической станции и российской орбитальной станции, тренажерное обеспечение подготовки космонавтов (ОКР „МКС (Эксплуатация)“)», — говорится в документе.

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