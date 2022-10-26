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НОВОСТИ

Новый премьер Италии рассказала, как она видит достижение мира на Украине

20:10 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что «мир не достигается через капитуляцию и достигается только путем поддержки Украины».

«Единственное что необходимо, чтобы способствовать переговорам о завершении конфликта, это равновесие. Вы же не хотите сказать, что мир достигается, когда сдаешься, мир может быть достигнут при поддержке Украины, позволяя ей защищаться», — сказала Мелони, выступая в среду в верхней палате (Сенате) парламента перед голосованием по вопросу о доверии ее правительству. Она высказалась в пользу «честного мира», который «нельзя добиваться, размахивая флагами цвета радуги на площадях».

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