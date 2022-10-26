Антон Силуанов назвал покупку акций Сбербанка хорошей инвестицией Фонда национального благосостояния
20:58 26.10.2022
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал покупку акций Сбербанка хорошим вложением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об это он заявил на пленарном заседании Госдумы во время рассмотрения проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Министр заметил, что средства ФНБ инвестируются в разные активы. «Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и часть прибыли централизовали в бюджете. Для бюджета это было очень хорошее приобретение», – отметил Антон Силуанов. По его словам, стоимость акций по сравнению с предыдущими периодами «чуть подприсела», но это не означает, что такая ситуация будет сохраняться.
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