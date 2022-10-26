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Онлайн-сервисы "Аэрофлота" начнут работать с 16:00 мск 30 октября. Версия для iOS не будет доступна

22:15 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания «Аэрофлот» с 29 по 30 октября планирует осуществить переход на новую, российскую систему бронирования. Во время миграции основные онлайн-сервисы компании, включая покупку авиабилетов, будут недоступны, при этом компания обещает возобновить их работу с 16:00 мск 30 октября.

При этом мобильное приложение «Аэрофлота» с середины дня 29 октября будет заблокировано, но если Android-версию приложения нужно будет обновить, то версия для iOS больше не будет доступна (ранее ее уже удалили из Appstore). Пользователям iOS компания порекомендовала установить ярлык сайта на экран мобильного устройства.

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