США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12 — Politico

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, они должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре. Об этом в четверг сообщила газета «Политико» со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники.

По данным издания, американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 года. Решение Вашингтона по замене старых вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России, указывает издание.