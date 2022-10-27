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США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12 — Politico

09:05 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, они должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре. Об этом в четверг сообщила газета «Политико» со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники.

По данным издания, американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 года. Решение Вашингтона по замене старых вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России, указывает издание.

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