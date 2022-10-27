Сильные осадки ожидают ряд регионов РФ в ближайшие два дня — Гидрометцентр

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интенсивные дожди ожидают Калужскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Крым в ближайшие дни. В Ненецком автономном округе и Коми будут сильные метели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о самом неблагоприятном, то в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер до 20-22 м/с ближайшие два дня. Заметные дожди, сильные, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях, в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае они будут еще интенсивнее», — отметил он.

По данным Гидрометцентра, Коми ожидает сильный снег, гололед, метель с ветром до 15-18 м/с в четверг, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню — сильные осадки в четверг и пятницу.