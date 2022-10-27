США могут лишиться единодушия в подходе к Украине как в Конгрессе, так и в Европе — NYT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс и наступления зимы рискуют лишиться единодушия в вопросах, касающихся Украины, как между американскими политиками, так и среди союзников в Европе. С такой оценкой выступила в среду газета «Нью-Йорк таймс».

«Консенсус внутри США и среди международных партнеров, который с таким трудом выстраивал [президент США Джо] Байден, в последние дни, кажется, несколько иссяк с приближением промежуточных выборов и холодной европейской зимы», — пишет газета. Разногласия в подходе к украинскому кризису наблюдаются как среди республиканцев, так и в стане демократов — однопартийцев Байдена, пишет издание, отмечая, что ранее 30 конгрессменов-демократов направили Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины, которое позднее было отозвано.

По мнению «Нью-Йорк таймс», это «стало тревожным сигналом о сложностях, накопившихся по истечении восьми месяцев войны, финансируемой по большей части американскими налогоплательщиками». Среди республиканцев «намечающийся раскол в поддержке нынешней стратегии даже более ярко выражен», указывает газета, напоминая, что ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы его однопартийцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может сократиться.

«По другую сторону океана европейские союзники, готовясь к холодной погоде на фоне того, что Москва контролирует подачу топлива, по-разному оценивают будущую динамику конфликта», — отмечает газета. По ее оценке, ряд стран, в том числе «Германия, Франция и Италия, уверены, что полномасштабная победа [над РФ] нереалистична, и беспокоятся о том, что Вашингтон не в полной мере понимает, каким образом может закончиться война». «Даже среди союзников, разделяющих взгляды, накапливаются противоречия по вопросам энергии и оборонной стратегии», — считает «Нью-Йорк таймс». «Для Байдена, который выстроил широкую коалицию в поддержку своего подхода как дома, так и за рубежом, ближайшие несколько недель могут иметь ключевое значение», — констатирует издание.