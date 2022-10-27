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НОВОСТИ

Ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону - Арестович

10:05 27.10.2022 Источник: Известия

Ситуация на херсонском направлении меняется в крайне неприятную для Украины сторону. Об этом 26 октября заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

По его словам, под Херсоном сложилась тяжелая ситуация для украинских военных.

«Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — отметил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Кроме того, он заявил, что такую огромную военную силу ВСУ «смолоть будет очень тяжело».  Известия

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