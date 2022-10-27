США пересмотрели в верхнюю сторону предполагаемый лимит цен на российскую нефть - Bloomberg
10:32 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, поскольку не смогла достигнуть договоренности с многими странами о его реализации. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.
Невозможность заручиться согласием ряда стран по установке лимита цен на российскую нефть, который, как предполагается, должен вступить в силу к 5 декабря, вызвала опасения в Белом доме относительно того, что эта мера, будучи несогласованной должным образом, может привести к новой волатильности на нефтяном рынке. Администрация Байдена хотела бы этого избежать, чтобы не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов.
В статье не уточняется, какой уровень цен рассматривают США сейчас. Ранее министр финансов Джанет Йеллен США заявляла, что он может составить около $60 за баррель.
НОВОСТИ
- 11:35 27.10.2022
- Более 2,4 миллионов школьников прошли «Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах
- 11:32 27.10.2022
- Отечественные компании предложили субсидировать из ФНБ
- 11:20 27.10.2022
- РФ переживает санкционный кризис гораздо лучше, чем казалось его дизайнерам — Оверчук
- 11:05 27.10.2022
- ЕС в 2022 году потратит 1 трлн евро на защиту от своих санкций против России — Сечин
- 11:00 27.10.2022
- Жизни украинцев стали «разменной монетой в большой американской игре» — Медведев
- 10:20 27.10.2022
- ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами «Хаймарс», их все сбила ПВО
- 10:05 27.10.2022
- Ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону - Арестович
- 10:00 27.10.2022
- США могут лишиться единодушия в подходе к Украине как в Конгрессе, так и в Европе — NYT
- 09:32 27.10.2022
- Сильные осадки ожидают ряд регионов РФ в ближайшие два дня — Гидрометцентр
- 09:20 27.10.2022
- РФ может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА — Небензя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать