США пересмотрели в верхнюю сторону предполагаемый лимит цен на российскую нефть - Bloomberg

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, поскольку не смогла достигнуть договоренности с многими странами о его реализации. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

Невозможность заручиться согласием ряда стран по установке лимита цен на российскую нефть, который, как предполагается, должен вступить в силу к 5 декабря, вызвала опасения в Белом доме относительно того, что эта мера, будучи несогласованной должным образом, может привести к новой волатильности на нефтяном рынке. Администрация Байдена хотела бы этого избежать, чтобы не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов.

В статье не уточняется, какой уровень цен рассматривают США сейчас. Ранее министр финансов Джанет Йеллен США заявляла, что он может составить около $60 за баррель.