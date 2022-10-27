Жизни украинцев стали «разменной монетой в большой американской игре» — Медведев
11:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жизни граждан Украины стали «разменной монетой в большой американской игре», в то время как все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены — в бою и «иными способами», заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
В преддверии выборов в Конгресс США, запланированных на 8 ноября, политик задался вопросом — чем демократы и республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме? «Для нынешней команды Байдена, как и для их противников — республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — написал политик в четверг в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в этом конфликте «страдают и наши люди». «Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами», — убежден Медведев.
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