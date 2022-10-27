Более 2,4 миллионов школьников прошли «Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах

11:35

Более 2,4 млн школьников из России и 130 стран мира прошли урок «Искусственный интеллект в стартапах». Также было проведено более 120 открытых «Уроков Цифры» региональными подразделениями Сбербанка. Новый «Урок цифры» стартовал в конце сентября 2022 года в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он был разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодежных акселераторов Сбера и Sber AI.

Школьники, их родители и педагоги познакомились с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) и основными трендами их развития, узнали о применении технологий ИИ в сфере высокотехнологичного бизнеса. Среди российских регионов лидерами по количеству вовлеченных в проект ребят стали Белгородская, Оренбургская, Калужская, Курская, Пензенская, Ростовская, Калининградская, Омская, Магаданская, Самарская, Челябинская, Курская области, Республика Мордовия, Калмыкия, Алтай, Адыгея, Карелия, Чукотский, Еврейский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

«Урок цифры по теме искусственного интеллекта расширил инструментарий комплексной работы правительства по подготовке кадров для отрасли и повышению цифровых компетенций детей и молодежи, - отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ. - За месяц благодаря новому уроку с технологиями ИИ, а также по их применению в реальном секторе экономики познакомилось уже более 2,4 млн школьников. Приятно видеть, что интерес к этой теме продолжает расти. Рассчитываем, что в будущем ребята свяжут свою профессиональную деятельность с созданием инновационных технологий и внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и информационной безопасности страны, о которых говорил президент России».

«Урок цифры» - ежегодная всероссийская акция, ее инициаторы - Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Главная задача этого просветительского проекта - развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Тематические уроки помогают ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных возможностях в области информационных технологий.

«Искусственный интеллект уже применяется во всех сферах деятельности, - сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. - Рекомендации товаров, генерация креативного контента, поиск такси, голосовые ассистенты - AI-технологии стали частью нашей с вами повседневной жизни. Но это не единственная технология с высоким потенциалом влияния на нашу с вами жизнь. Биотехнологии, web 3.0, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также облака - все это может значительно улучшить жизнь человека. А их объединение дает предпосылки для создания чего-то большего и расширяет горизонт перспектив, в том числе в предпринимательстве».

«Практически все, что нас окружает, было создано предпринимателями, которые захотели изменить жизнь людей к лучшему, - добавил Герман Греф. - А значит, это не только работа, но и польза для общества. И для того, чтобы разобраться, как современным детям в будущем стать успешными предпринимателями с актуальными цифровыми навыками, проводился этот «Урок цифры».

«Урок цифры» по применению технологий искусственного интеллекта в технологических стартапах разработан для широкой аудитории и не требует специальной подготовки: пройти урок могут школьники 1-11 классов, их родители и педагоги. Урок даёт знания об основных этапах создания и развития наукоемкого бизнеса: от поиска идеи до развития своего проекта и масштабирования продукта.

«Для нас «Урок цифры» - важный проект, который решает важнейшую задачу по формированию кадрового резерва в цифровом контуре, - отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика». - Сегодня для государства и бизнеса необходимо погружать и увлекать молодежь темами ИТ, искусственного интеллекта и других технологичных направлений, ведь очевидно - за этим будущее. И под будущим я понимаю не только развития технологий, но и технологический суверенитет страны, развитие экономики, повышение качества жизни. Здорово, что тема искусственного интеллекта заинтересовала более 2,3 миллионов ребят-это впечатляющие показатели, и я надеюсь, что многие из них свяжут свою жизнь с ИИ».

Урок «Искусственный интеллект в стартапах» состоит из видеолекции и интерактивного тренажёра. Во время прохождения тренажера участник в игровой форме получает информацию об использовании технологий искусственного интеллекта, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Тренажер можно пройти для закрепления полученных знаний во время лекции: уровень сложности выбирается в зависимости от возраста и уровня подготовки.

«Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в стартапах» открыт для всех желающих и доступен на сайте.

А применить новые знания на практике можно в акселераторах Сбера для молодежи: открыт прием заявок на участие в программе для школьников 8-11-х классов, учащихся колледжей и техникумов, а также в программе SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участие в обеих программах бесплатное.