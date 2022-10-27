В России выявили 7 849 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 849, летальных исходов из-за ковида — на 82. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 518 случаев заражения и 80 смертей, всего с начала пандемии — 21 402 209 и 389 872 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 040 против 11 517 днем ранее, до 20 763 904.