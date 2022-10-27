США пытаются размежевать мир и спровоцировать блоковое противостояние — Минобороны Китая

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В обновленной версии Стратегии национальной безопасности США пытаются раздуть тему вызова со стороны Китая и намеренно предпринимают попытки идеологически размежевать мир для нового блокового противостояния. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник Тань Кэфэй.

«Этот документ изобилует концепциями эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой, он умышленно раздувает тему вызова со стороны Китая, геополитическое противостояние и соперничество крупных держав. При помощи идеологического размежевания злонамеренно провоцируется блоковое противостояние и ставится под сомнение нормальное развитие вооруженных сил Китая», — указал он.