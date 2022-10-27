США пытаются размежевать мир и спровоцировать блоковое противостояние — Минобороны Китая
12:05 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В обновленной версии Стратегии национальной безопасности США пытаются раздуть тему вызова со стороны Китая и намеренно предпринимают попытки идеологически размежевать мир для нового блокового противостояния. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник Тань Кэфэй.
«Этот документ изобилует концепциями эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой, он умышленно раздувает тему вызова со стороны Китая, геополитическое противостояние и соперничество крупных держав. При помощи идеологического размежевания злонамеренно провоцируется блоковое противостояние и ставится под сомнение нормальное развитие вооруженных сил Китая», — указал он.
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