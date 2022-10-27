Карл III решил расширить число государственных советников
13:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III решил расширить число государственных советников, присвоив данное звание принцу Эдварду и принцессе Анне, и не лишать чина принца Гарри и принца Эндрю. Об этом в четверг сообщает газета «Дейли телеграф».
Как утверждали ранее британские СМИ, принца Гарри, проживающего сейчас в США, и принца Эндрю, которого лишили воинских званий и титула после возбуждения дела об изнасиловании, заменят на этом посту другими членами королевской семьи. Однако Карл III, чтобы сохранить добрые отношения с сыном и братом, решил внести изменения в устоявшуюся практику и расширить число советников.
Согласно законам о регентстве 1937 и 1953 года, у монарха пять государственных советников, которые могут вести официальные дела в его отсутствие. В их числе — обычно супруга монарха и четыре наследника престола старше 21 года.
Принцесса Анна была советником с 1971 по 2003 год, ее сменил принц Уильям по достижении 21-летия. Принц Эдвард исполнял обязанности советника с 1985 по 2005 год, после чего его заменил принц Гарри.
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