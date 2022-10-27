В Москве выявили 928 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 928 против 1 039 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 228 037 случаев заражения.
Число умерших из-за болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 46 574. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 675, до 3 037 154.
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