ФНС России запустила на сайте страницу с разъяснениями налоговых льгот для мобилизованных

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила на своем сайте промостраницу с разъяснениями льгот по уплате налогов и сдаче отчетности для мобилизованных граждан, говорится в сообщении ведомства.

«Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется», — сказано в сообщении.

Для мобилизованных граждан переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий на контрольные мероприятия в их отношении. Приостанавливается проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам в организациях финансового рынка за пределами России. Меры действуют до окончания третьего месяца после завершения военной службы.