ФНС России запустила на сайте страницу с разъяснениями налоговых льгот для мобилизованных
13:32 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила на своем сайте промостраницу с разъяснениями льгот по уплате налогов и сдаче отчетности для мобилизованных граждан, говорится в сообщении ведомства.
«Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется», — сказано в сообщении.
Для мобилизованных граждан переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий на контрольные мероприятия в их отношении. Приостанавливается проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам в организациях финансового рынка за пределами России. Меры действуют до окончания третьего месяца после завершения военной службы.
НОВОСТИ
- 14:32 27.10.2022
- Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами
- 14:12 27.10.2022
- США должны прекратить поставки оружия Тайваню и усугублять свои ошибки — Минобороны КНР
- 14:05 27.10.2022
- Сбер приготовил клиентам выгодные условия на покупки в рамках акции «Зеленый день»
- 14:00 27.10.2022
- Иностранные наемники и боевики «Кракена» попытались прорваться в районе Сватово — МВД ЛНР
- 13:20 27.10.2022
- Дума приняла в I чтении проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии
- 13:05 27.10.2022
- В Москве выявили 928 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 27.10.2022
- Карл III решил расширить число государственных советников
- 12:32 27.10.2022
- СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области — УВД Мелитополя
- 12:20 27.10.2022
- ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов
- 12:08 27.10.2022
- Добровольцам батальона «Барс-4» передали снаряжение от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать