Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявление польских функционеров о том, что в 1945 году СССР не принес освобождения Польше.

«Это ложь! Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибли, граждан Российской Федерации (РСФСР — прим. ТАСС), граждан других республик, которые тогда входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу», — сказал представитель Кремля, комментируя в четверг в общении с представителями СМИ утверждение Института национальной памяти Польши, согласно которому солдаты Красной Армии не принесли в 1945 году освобождения этой стране.

«Это чудовищная ложь, очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая этой ложью и провоцируя этой ложью ненависть к русским», — сказал Песков.