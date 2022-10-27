Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами
14:32 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявление польских функционеров о том, что в 1945 году СССР не принес освобождения Польше.
«Это ложь! Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибли, граждан Российской Федерации (РСФСР — прим. ТАСС), граждан других республик, которые тогда входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу», — сказал представитель Кремля, комментируя в четверг в общении с представителями СМИ утверждение Института национальной памяти Польши, согласно которому солдаты Красной Армии не принесли в 1945 году освобождения этой стране.
«Это чудовищная ложь, очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая этой ложью и провоцируя этой ложью ненависть к русским», — сказал Песков.
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