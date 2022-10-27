0
0
62
НОВОСТИ

Сбер приготовил клиентам выгодные условия на покупки в рамках акции «Зеленый день»

14:05 27.10.2022

11-12 ноября в пятый раз пройдет акция «Зеленый день», приуроченная к дню рождения Сбера – 181-му в этом году.

Во время акции можно купить продукты Сбера с наибольшей выгодой. Безопасность платежей гарантирует авторизация по единой учетной записи Сбер ID. Чтобы покупки стали еще выгоднее, Сбер предлагает заранее начать копить бонусы от СберСпасибо.

По сложившейся традиции свой день рождения Сбер празднует вместе с клиентами, которым предлагает уникальные скидки и условия покупок своих продуктов, а также специальные предложения от компаний-партнеров, доступные только раз в году.

Так, за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября и оплаченные при помощи SberPay, у 10 клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тыс. бонусов. 11-12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 млн бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее 1 тыс. руб. в SberPay QR, SberPay оплата онлайн, SberPay биометрия.

Повышенные бонусы в размере до 10% от стоимости покупки будут начисляться 10-13 ноября в СберМегаМаркете, СберЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаний-партнеров программы. Подписчики СберПрайм смогут увеличить начисление бонусов до 20% за покупки в сервисах подписки.

За открытие дебетовой или кредитной СберКарты 10-12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн-покупки у партнеров, совершенные вплоть до конца года.

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зеленый день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности СберСпасибо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.10.2022
Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами
0
79
14:12 27.10.2022
США должны прекратить поставки оружия Тайваню и усугублять свои ошибки — Минобороны КНР
0
101
14:00 27.10.2022
Иностранные наемники и боевики «Кракена» попытались прорваться в районе Сватово — МВД ЛНР
0
125
13:32 27.10.2022
ФНС России запустила на сайте страницу с разъяснениями налоговых льгот для мобилизованных
0
161
13:20 27.10.2022
Дума приняла в I чтении проект о наказании за пропаганду ЛГБТ и педофилии
0
178
13:05 27.10.2022
В Москве выявили 928 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
175
13:00 27.10.2022
Карл III решил расширить число государственных советников
0
203
12:32 27.10.2022
СБУ угрожает смертной казнью сотрудникам полиции в Запорожской области — УВД Мелитополя
0
268
12:20 27.10.2022
ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов
0
248
12:08 27.10.2022
Добровольцам батальона «Барс-4» передали снаряжение от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
0
232

Возврат к списку