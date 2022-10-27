Сбер приготовил клиентам выгодные условия на покупки в рамках акции «Зеленый день»

14:05

11-12 ноября в пятый раз пройдет акция «Зеленый день», приуроченная к дню рождения Сбера – 181-му в этом году.

Во время акции можно купить продукты Сбера с наибольшей выгодой. Безопасность платежей гарантирует авторизация по единой учетной записи Сбер ID. Чтобы покупки стали еще выгоднее, Сбер предлагает заранее начать копить бонусы от СберСпасибо.

По сложившейся традиции свой день рождения Сбер празднует вместе с клиентами, которым предлагает уникальные скидки и условия покупок своих продуктов, а также специальные предложения от компаний-партнеров, доступные только раз в году.

Так, за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября и оплаченные при помощи SberPay, у 10 клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тыс. бонусов. 11-12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 млн бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее 1 тыс. руб. в SberPay QR, SberPay оплата онлайн, SberPay биометрия.

Повышенные бонусы в размере до 10% от стоимости покупки будут начисляться 10-13 ноября в СберМегаМаркете, СберЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаний-партнеров программы. Подписчики СберПрайм смогут увеличить начисление бонусов до 20% за покупки в сервисах подписки.

За открытие дебетовой или кредитной СберКарты 10-12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн-покупки у партнеров, совершенные вплоть до конца года.

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зеленый день» можно ознакомиться на сайте программы лояльности СберСпасибо.