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Вучич заявил, что Сербию загнали в угол, и ей некуда больше отступать

15:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад по вопросу Косова и Метохии загнал Сербию в угол, и ей некуда больше отступать. В то же время сербский лидер, обращаясь к нации по результатам заседания Национального совета безопасности республики, несколько раз подчеркнул, что «сдаваться не будет».

«Некоторые люди живут для того, чтобы остаться в истории, лучше один день жить как сокол, чем 100 дней, как мышь. Мне больше некуда бежать и отступать, и Сербии тоже некуда, за нас только декларация ООН, резолюции ООН, международное право, желание вести переговоры, остальное на них. Когда вас загонят в угол, и вам некуда отступать, вы становитесь расслабленными и спокойными, как я сейчас. Нам не дали ни одного шанса договориться, если бы он был, мы бы за него ухватились», — сказал президент.

Вучич рассказал исторической анекдот о том, что когда во время Церской битвы сербскому военачальнику Живоину Мишичу курьер привез донесение, что сербская армия окружена со всех сторон, Мишич ответил: «Это хорошая новость. Теперь мы точно не промахнемся».

Вучич также сообщил, что в ближайшие дни стартует процедура приема Косова в Совет Европы, отметив, что она будет продолжаться около года, и «результат известен».

Ранее сербы, проживающие в Косово и Метохии, заявили, что окажут мирное, демократическое сопротивление Приштине, если косовские албанцы начнут отнимать их автомобили с номерами сербской регистрации. Лидер сербов из Косова и Метохии Горан Ракич, заявил, что в случае осуществления угроз Приштины сербы заблокируют все въезды и выезды в Косово.

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