В офисе Зеленского заявили о необходимости ужесточить отключения электричества
15:32 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более жесткий режим отключений электричества необходим сейчас на Украине, чтобы избежать полного обесточивания центрального региона страны. Об этом в четверг сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, в результате ночного удара было повреждено оборудование в центральных областях. «Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — написал он в своем телеграм-канале.
«Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», — добавил Тимошенко.
Ранее в четверг национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях. В этой связи было ограничено энергопотребление в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.
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