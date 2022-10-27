В офисе Зеленского заявили о необходимости ужесточить отключения электричества

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более жесткий режим отключений электричества необходим сейчас на Украине, чтобы избежать полного обесточивания центрального региона страны. Об этом в четверг сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате ночного удара было повреждено оборудование в центральных областях. «Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — написал он в своем телеграм-канале.

«Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», — добавил Тимошенко.

Ранее в четверг национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях. В этой связи было ограничено энергопотребление в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.