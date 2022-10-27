Собянин поручил подрядчику ускорить строительство школы на Люблинской улице
15:05 27.10.2022
Строительство школы на улице Люблинская в Москве, которая находится в составе жилищного комплекса «Люблинский парк» нужно ускорить, чтобы обеспечить начало ее работы к 1 сентября 2023 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы перевалили за последние годы в строительстве объектов образования за 500, - заявил мэр. - Это такие уже большие современные объекты: крупные школы, детские сады, оснащенные по современному стандарту, который обеспечивает полный комплекс обучения, включая общеобразовательные программы, и также предпрофессиональные. Особенно, конечно, востребованы образовательные учреждения в новостройках, где идет активное масштабное строительство, как здесь, в Люблино. Построен детский сад, достраивается школа. Надеюсь, что она к 1 сентября заработает и примет новоселов».
По словам гендиректора подрядчика компании «ПИК» Ивана Поландова, строительная готовность школы составляет 70%. «В этом году полностью будут закончены фасадные работы, благоустройство и монтаж инженерного оборудования на кровле, - сообщил Поландов. - В I квартале 2023 года выйдем в завершение по отделочным и инженерным работам и монтажу технологического оборудования, которое на сегодняшний момент все закуплено. Движемся в плановом порядке. До 30 марта объект будет введен в эксплуатацию, начнутся процедуры по передаче школы департаменту образования города Москвы с плановым открытием для учащихся в сентябре 2023 года».
Как заявил Собянин, график строительства соцобъектов нужно выполнять: "У вас уже 200 тыс. кв. м жилья сдано... Если вы сдаете жилье, и появляются жильцы и дети, то должны обеспечивать все необходимой инфраструктурой».
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