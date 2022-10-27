В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов со стороны моря слышны в Одессе, сообщило в четверг местное издание «Думская».

«Сообщают, в Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря. Уточняем информацию, тревоги нет», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что воздушная тревога объявлена в четверг во всех областях Украины.