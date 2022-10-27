В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ
16:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звуки взрывов со стороны моря слышны в Одессе, сообщило в четверг местное издание «Думская».
«Сообщают, в Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря. Уточняем информацию, тревоги нет», — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что воздушная тревога объявлена в четверг во всех областях Украины.
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