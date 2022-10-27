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РФ не оставит без реакции антироссийские заявления властей Молдавии — Захарова

16:32 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия фиксирует антироссийские заявления официальных лиц Молдавии и не оставит их без реакции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С озабоченностью наблюдаем за тем, как развивается обстановка в исторически близкой нам Молдавии, там продолжаются многотысячные акции протеста населения, которое недовольно политикой руководства страны», — сказала она.

«К сожалению, упомянутые события сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны, а она в принципе уже граничит с откровенной русофобией. Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии „Действие и солидарность“ озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, террористическим режимом. Мы, конечно, фиксируем подобные антироссийские заявления, и, конечно, они не будут оставаться без реакции», — отметила дипломат

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