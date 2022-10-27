0
0
78
НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату 200 тысяч рублей

15:55 27.10.2022

воробьев.JPG
Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что уже более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тыс. руб.

«Деньги мы направляем каждый день, но этот процесс занимает некоторое время. Выплаты приходят только после того, как мы получаем списки от Министерства обороны. Для этого призывника должны прикрепить к воинской части, а его данные и реквизиты банковских счетов занести в реестр», — сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что в социальных сетях до сих пор встречаются жалобы от родственников мобилизованных на то, что деньги не приходят. Каждый такой запрос власти отрабатывают индивидуально.

«Поддерживаем связь с семьями, пока не убедимся, что деньги пришли на счет. Наша задача – сделать так, чтобы все герои, кто мужественно защищает нашу Родину, и их семьи получили помощь и поддержку», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:25 27.10.2022
Мэр Москвы продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств
0
12
16:12 27.10.2022
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству ракетного топлива под Павлоградом
0
63
16:08 27.10.2022
Мэр Собянин упростил порядок получения детских пособий в Москве для семей мобилизованных
0
62
16:00 27.10.2022
В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ
0
85
15:32 27.10.2022
В офисе Зеленского заявили о необходимости ужесточить отключения электричества
0
132
15:30 27.10.2022
В 2022 году Сбер сэкономил 227 миллионов листов бумаги и посадил 400 тысяч деревьев
0
121
15:12 27.10.2022
ЕС заместил весь газ, не поставленный из России в 2022 году, но по огромной цене — ЕК
0
169
15:05 27.10.2022
Собянин поручил подрядчику ускорить строительство школы на Люблинской улице
0
146
15:00 27.10.2022
Вучич заявил, что Сербию загнали в угол, и ей некуда больше отступать
0
189
14:32 27.10.2022
Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами
0
227

Возврат к списку