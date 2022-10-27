Андрей Воробьев: Более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату 200 тысяч рублей

15:55

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области



Губернатор Московской областисообщил, что уже более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тыс. руб.

«Деньги мы направляем каждый день, но этот процесс занимает некоторое время. Выплаты приходят только после того, как мы получаем списки от Министерства обороны. Для этого призывника должны прикрепить к воинской части, а его данные и реквизиты банковских счетов занести в реестр», — сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что в социальных сетях до сих пор встречаются жалобы от родственников мобилизованных на то, что деньги не приходят. Каждый такой запрос власти отрабатывают индивидуально.

«Поддерживаем связь с семьями, пока не убедимся, что деньги пришли на счет. Наша задача – сделать так, чтобы все герои, кто мужественно защищает нашу Родину, и их семьи получили помощь и поддержку», – подчеркнул Андрей Воробьёв.